В Алтайском крае число случаев коронавируса достигло 451

Новости 02.05.2020 13:00 1278

За первый праздничный в Алтайском крае снизилась динамика прироста заболевших коронавирусной инфекцией и увеличилось число выздоровевших пациентов.

За минувшие сутки в Алтайском крае число заболевших увеличилось на 28 человек (на предыдущие сутки - 41), а количество выписанных пациентов достигло 13, - сообщили в Оперативном штабе Алтайского края.

Среди заболевших: Барнаул – 13 человек, Бийск - 4, Рубцовский район-2, Змеиногорский район - 2, Третьяковский район-2 , Новоалтайск – 1, Яровое – 1, Немецкий район – 1, Славгород – 1, Кулундинский район-1. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 451 человека, в т.ч. 40 детей. Выписаны из клиник края – 69 пациентов.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 44 случаев – завозных, в т.ч. 2 – из-за рубежа. 329 случаев – по контакту с заболевшими. 68 – выявлено у больных внебольничной пневмонией, 77 – у заболевших ОРВИ, в 306 случаях – бессимптомное течение.

Общая картина распространения короновируса в регионе выглядит так:

Из 451 человека жители Змеиногорского района – 166 (Змеиногорск – 12, Змеиногорский район – 154), Барнаула – 134, Бийска – 40, Поспелихинского района – 19 (с. Николаевка – 8, с. Поспелиха – 11), Павловского района – 11 (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 5, п. Новые Зори – 3), Немецкого национального района – 8 (с. Гальбштадт– 2, с. Кусак – 5, с.Подсосново - 1), Рубцовск – 8, Рубцовского района – 8 (п. Куйбышево – 2 чел., с. Веселоярск – 5, с. Новониколаевка – 1), Горняка – 6, Камня-на-Оби – 6, Новичихинского района – 6 (село 10 лет Октября – 5, с. Новичиха – 1), Тальменского района – 4 (с. Ларичиха – 1, с. Тальменка – 1, с. Наумово – 1, с. Луговое – 1), Славгорода – 4, Первомайского района – 4 (с. Логовское - 2, с. Березовка – 1, с. Первомайское - 1), Крутихинского района– 3 (с. Крутиха), ), Ярового – 3, Новоалтайска – 3,Советский район – 2 (с. Советское), Кулундинского района – 2 (с. Кулунда -1, с. Троицк - 1), Третьяковского района – 2 (с. Староалейское), ЗАТО Сибирский– 2, Родинского района – 1 (п. Мирный), Троицкого района – 1 (с. Троицкое), Целинного района – 1 (с. Верх-Марушка), Михайловского района – 1 (с. Михайловское), Алтайского района – 1 (с. Алтайское), Усть-Калманского района - 1 (с. Михайловка), г. Заринск –1, Бийского района – 1,Романовского района – 1 (с. Сидоровка), Егорьевского района – 1 (с. Первомайское).

На 2 мая 2020 в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 31005 человек. Под медицинским наблюдением находится 2067 человек. Снято с меднаблюдения 8075 человек.