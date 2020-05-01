Как выглядит «коронавирусное» КПП на границе Алтайского края и Новосибирской области. Фоторепортаж

Новости 01.05.2020 19:00 2647

Алтайский край ввел пропускной режим на границах с соседними регионами. На всех дорогах межрегионального значения оборудованы пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из него. Полноценно они заработали с 1 мая. Как это было, в фоторепортаже Олега Укладова.

Если люди выезжают за пределы Алтайского края, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел. Также, как и для прилетевших из-за границы.

Тем, кто въезжает в Алтайский край также потребуется провести 14 дней в самоизоляции. Это поможет отбить желание туристов провести майские праздники на Алтае. Помимо сотрудников ГИБДД, на постах присутствуют полицейские, Роспотребнадзор, Роcгвардия и представители органов местного самоуправления. Ограничения не касаются грузоперевозок.