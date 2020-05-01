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Сотрудник бийского СИЗО заболел коронавирусом

Новости
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Сотрудник СИЗО-2 города Бийска заразился коронавирусом. Сейчас он в изоляции. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю, у контактировавших с ним людей дважды взяли анализы, но оба оказались отрицательными.

Помещение изолятора обработали дезинфицирующими средствами. УФСИН каждый день проверяет состояние сотрудников и заключенных. Каждый входящий на режимные объекты должен носить маску. Не допускаются посетители с повышенной температурой тела.

Напомним, в Алтайском крае выявлено уже 423 случае заболевания коронавируса. Регион закрыл границы.

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423

Новости

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять контактных лиц

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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