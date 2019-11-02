Пассажирскую речную навигацию открыли в Барнауле

Новости 01.05.2020 17:35 954

В Алтайском крае открыли пассажирскую навигацию по реке Оби. На пассажирских рейсах будут работать теплоходы «Водолей» и «Москва 175». Барнаульцы смогут добраться на водном транспорте до села Рассказиха с промежуточными пунктами следования – Сады, Юбилейное, Калиновка.

До села Бобровка судно пойдет с промежуточными пунктами следования – Сады и Юбилейное.

До села Кокуйское с промежуточным пунктом следования – Барсуково. Об этом сообщается на сайте Минтранса Алтайского края.

Прогулочные теплоходы не будут работать до завершения карантина. Из-за коронавируса на теплоходах и в кассах будут обрабатывать поверхности. Экипаж будет иметь запас антиспетиков, перчаток, масок. Пассажиры могут садиться только на строго обозначенные места.

Накануне открытия сезона установлены буйки и береговые знаки, а также проведены меры, связанные с обеспечением безопасности пассажиров на борту.