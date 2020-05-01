Фотоистория: Первомай в Барнауле в 2009-2018 годах

Новости 01.05.2020 16:50 1574

1 мая в Барнауле могли бы пройти традиционная первомайская демонстрация и митинг профсоюзов. Трудящиеся бы вышли с лозунгами о росте зарплаты и обеспечении достойной жизни. Но ничего этого в 1 мая 2020 года не случилось. Причина — коронавирус, повлекший за собой масштабный карантин.

В тоже время праздник Первомая остается важной традицией для многих поколений жителей нашей страны. От советского времени до новейшей истории. «Политсибру» собрал подборку фотографий Олега Укладова, на которых запечатлены празднования 1 мая в разные годы.

Снимки включают себя фотокарточки с 2009 по 2018 годы. Остается надеяться, что в 2021 году коронавирус исчезнет или перестанет вносить в нашу жизнь серьезные коррективы, а фотоархив пополнится новыми моментами праздника солидарности трудящихся.