Фотоистория: Первомай в Барнауле в 2009-2018 годах

1 мая в Барнауле могли бы пройти традиционная первомайская демонстрация и митинг профсоюзов. Трудящиеся бы вышли с лозунгами о росте зарплаты и обеспечении достойной жизни. Но ничего этого в 1 мая 2020 года не случилось. Причина — коронавирус, повлекший за собой масштабный карантин.
В тоже время праздник Первомая остается важной традицией для многих поколений жителей нашей страны. От советского времени до новейшей истории. «Политсибру» собрал подборку фотографий Олега Укладова, на которых запечатлены празднования 1 мая в разные годы.
Снимки включают себя фотокарточки с 2009 по 2018 годы. Остается надеяться, что в 2021 году коронавирус исчезнет или перестанет вносить в нашу жизнь серьезные коррективы, а фотоархив пополнится новыми моментами праздника солидарности трудящихся.