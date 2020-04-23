Власти Барнаула не будут запрещать продажу алкоголя на 9 мая

Новости 01.05.2020 16:00 998

В Барнауле, скорее всего, не будут ограничивать продажу алкоголя на 9 мая. В прошлые годы День Победы обязательно проходил в безалкогольном формате. В этом году массовых мероприятий не будет, поэтому в запрете нет смысла. Об этом ИА «Толк» сообщили в пресс-службе барнаульской мэрии.

Ранее некоторые известные личности предлагали запретить или ограничить продажу спиртного в Алтайском крае во время карантина. Так депутат АКЗС Иван Мордовин считал это правильной мерой, которая уменьшит количество желающих отдохнуть большой компанией на майские праздники.

Алтайский омбудсмен считает необходимым ограничение продажи алкоголя в регионе Мнения 23.04.2020 18:40 Алтайский омбудсмен считает необходимым ограничение продажи алкоголя в регионе 4500

Схожее мнение высказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. По его мнению, в условиях карантина пивные становятся потенциальными местами распространения коронавируса из-за большого потока покупателей.

Добавим, недавно на федеральном уровне регионам разрешили ужесточать требования к пивбарам, которые располагаются в жилых домах. Напомним, Владимир Путин ранее распорядился перенести празднование Дня Победы на неопределенный срок из-за сложной эпидемиологической ситуацией в России.