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Власти Барнаула не будут запрещать продажу алкоголя на 9 мая

Новости
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В Барнауле, скорее всего, не будут ограничивать продажу алкоголя на 9 мая. В прошлые годы День Победы обязательно проходил в безалкогольном формате. В этом году массовых мероприятий не будет, поэтому в запрете нет смысла. Об этом ИА «Толк» сообщили в пресс-службе барнаульской мэрии.

Ранее некоторые известные личности предлагали запретить или ограничить продажу спиртного в Алтайском крае во время карантина. Так депутат АКЗС Иван Мордовин считал это правильной мерой, которая уменьшит количество желающих отдохнуть большой компанией на майские праздники.

Алтайский омбудсмен считает необходимым ограничение продажи алкоголя в регионе

Алтайский омбудсмен считает необходимым ограничение продажи алкоголя в регионе

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Алтайский омбудсмен считает необходимым ограничение продажи алкоголя в регионе

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Схожее мнение высказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. По его мнению, в условиях карантина пивные становятся потенциальными местами распространения коронавируса из-за большого потока покупателей.

Добавим, недавно на федеральном уровне регионам разрешили ужесточать требования к пивбарам, которые располагаются в жилых домах. Напомним, Владимир Путин ранее распорядился перенести празднование Дня Победы на неопределенный срок из-за сложной эпидемиологической ситуацией в России.

Как будет праздноваться 75-летие Победы в Барнауле

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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