Троих нацболов задержали во время первомайской акции в Барнауле

Новости 01.05.2020 15:15 1586

Представители незарегистрированной политической партии «Другая Россия» провели в Барнауле первомайскую акцию. Они вышли с транспарантом, где было написано «Мир, Труд, Май». Слово «Мир» перечеркнуто. Они встали неподалеку от здания правительства Алтайского края. Вскоре их задержала полиция.

Как сообщил в соцсетях алтайский журналист Евгений Берсенев, задержаны три человека: два парня и девушка. Их зовут Яна Королькова, Николай Умеренков и Максим Бушковский. Молодых людей доставили в опорный пункт возле театра драмы.

Напомним, партия «Другая Россия» учреждена в 2010 году. Впоследствии ей неоднократно отказывали в регистрации. Ее сторонников называют «нацболами» или «лимоновцами». Недавно умер лидер и основатель партии Эдуард Лимонов.