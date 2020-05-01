О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Троих нацболов задержали во время первомайской акции в Барнауле

Новости
1586
2

Представители незарегистрированной политической партии «Другая Россия» провели в Барнауле первомайскую акцию. Они вышли с транспарантом, где было написано «Мир, Труд, Май». Слово «Мир» перечеркнуто. Они встали неподалеку от здания правительства Алтайского края. Вскоре их задержала полиция.

Как сообщил в соцсетях алтайский журналист Евгений Берсенев, задержаны три человека: два парня и девушка. Их зовут Яна Королькова, Николай Умеренков и Максим Бушковский. Молодых людей доставили в опорный пункт возле театра драмы.

Напомним, партия «Другая Россия» учреждена в 2010 году. Впоследствии ей неоднократно отказывали в регистрации. Ее сторонников называют «нацболами» или «лимоновцами». Недавно умер лидер и основатель партии Эдуард Лимонов.

«Боже, какая большая у меня жизнь!»: алтайский фронтир Эдуарда Лимонова

«Боже, какая большая у меня жизнь!»: алтайский фронтир Эдуарда Лимонова

Новости

Эдуард Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет

4602

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Евгений Берсенев

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

Иоанн

Придурки. Какой смысл в этой акции? Вышли лишь что бы их задержала полиция и сделать из этого новость. И что взять с этих Маргиналов "нацболов" половина из них простое хулиганье и алкашня.

Ответить
Николай
Иоанн, а что сделал ты?
Ответить