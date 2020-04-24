О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

В Алтайском крае полицейских патрулей станет больше на майские праздники

Новости
962
0

Число полицейских нарядах на улицах городов и сел Алтайского края станет больше из-за майских праздников. Более 700 сотрудников МВД будут нести службу в усиленном режиме. Это в два раза больше, чем в обычные дни. Такое решение принял начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Перед полицейскими поставили задачи охранять общественный порядок и контролировать соблюдение жителями края режима самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального главка. В регионе действует режим повышенной готовности, который предусматривает ряд правил и ограничений, обязательных для выполнения.

В полиции также сообщили, что каждый день, совместно с МЧС, выезжают в рейды для пресечения требований пожарной безопасности гражданами и аграриями в крае. Посещать леса и парки в Алтайском крае тоже запрещено. Особое внимание со стороны полиции уделено садоводческим товариществам, в том числе заброшенным и непосещаемым в плане обеспечения противопожарной безопасности и профилактики краж.

«Кто-то поджег». Лесники несколько суток боролись с пожарами в лесах Алтайского края

«Кто-то поджег». Лесники несколько суток боролись с пожарами в лесах Алтайского края

Новости

Лесники несколько суток боролись с огнем в Алтайских лесах, которого в несколько раз больше, чем годом ранее

4800

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: 22.мвд.рф

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000