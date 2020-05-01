Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Александр Терентьев, депутат Государственной Думы и лидер партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае поздравил жителей региона:

Уважаемые земляки!

В этом году мы встречаем Первомай в особых условиях. Пандемия, охватившая мир, наглядно нам показала насколько важен и ценен труд человека. Но, к сожалению, и подняла ряд болевых точек, на которые неоднократно указывала СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Это и низкий уровень доходов населения, и безработица, и нарушения трудовых прав работников, и теневые схемы, и пробелы в трудовом законодательстве. Мы будем продолжать поднимать эти вопросы и искать пути их решения.

Разрешите сегодня, 1 мая, ставшего профессиональным праздником каждого трудящегося человека, уважающего труд, поздравить всех нас. И пожелать всем нам скорейшего возвращения в привычный рабочий ритм. Крепкого здоровья, сил и терпения, благополучия вашим семьям.