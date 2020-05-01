Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423

Новости 01.05.2020 11:49 3404

В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших в регионе, на 1 мая, достигло 423 человек. Впервые два случая COVID-19 выявили в ЗАТО Сибирский. Также новые заболевания зафиксировали в Барнауле (19), Зменогорском (5), Немецком (3), Павловском (2) районах и других территориях.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять контактных лиц и обрабатывать очаги инфекции, в том числе место жительства заболевших. Среди заболевших 35 детей. От коронавируса вылечились 56 пациентов, сообщает оперштаб.

Итого 35: в Республике Алтай выявили еще два случая коронавируса Новости 01.05.2020 9:40 Общее число заболевших в регионе достигло 35 262

В крае 40 завозных случаев инфекции, в том числе два — из-за границы. Большинство заболевших ранее контактировали с другими носителями вируса. У значительной части пациентов (288) заболевание протекало без симптомов. Остальные болели простудой или пневмонией.

Больше всего положительных тестов в Змеиногорском районе (164), Барнауле (121), Бийске (36), Поспелихинском районе (19). Под наблюдением врачей остаются 1515 человек. За сутки добавилось 124. Снято с учета — 7838 человек. Всего анализы сдали 29 409 жителей Алтайского края.