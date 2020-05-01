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Депутаты АКЗС задумали пересмотреть ограничения в плановом медобслуживании

Новости
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Депутаты АКЗС хотят снизить ограничения в медицинском обслуживании. Особенно это касается плановых операций. С таким посылом председатель АКЗС Александр Романенко обратился к председателю комитета по здравоохранению и науке Александру Лазареву после сессии парламента.

Спикер поручил комитету совместно с краевым Минздравом проанализировать возможность расширения перечня оказываемых учреждениями здравоохранения медицинских услуг. Он привел пример поступившего к нему письма от жителя Рубцовска. В нем мужчина сообщил, что ему требуется срочная медпомощь уролога, но в Рубцовске он ее получить не может, поэтому надо ехать в Барнаул. А в краевой столице нет планового медицинского приема из-за коронавируса.

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«Надо серьезно этим вопросом заняться. С одной стороны есть определенные нормативы федерального министерства, есть позиция нашего Минздрава. Но нужно очень внимательно пересмотреть формат и масштаб принятых ограничений в плановом медобслуживании. Мы можем лечить зараженных коронавирусом, но при этом потерять других больных, которые пока нуждаются в плановой помощи, так как завтра она может стать экстренной», - пояснил Александр Романенко.

Его поддержала руководитель фракции «КПРФ» Мария Прусакова. По ее словам, экспертам нужно составить список заболеваний, по которым можно проводить плановые операции даже в период карантина. Особое внимание депутат предложила обратить на детей и онкобольных.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: akzs.ru

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