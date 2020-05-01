Итого 35: в Республике Алтай выявили еще два случая коронавируса

Новости 01.05.2020 9:40 261

По итогам 30 апреля в Республике Алтай выявили два новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 35. COVID-19 нашли у жительницы села Майма, которая недавно вернулась из другого региона и находилась на самоизоляции. На девятый день тест показал положительный результат.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию Новости 01.05.2020 0:10 Тесты показали положительный результат 957

Второй случай подтвердили в селе Онгудай. Здесь женщина контактировала с ранее заболевшей. Анализ показал наличие вируса лишь на 14-й день. В обоих случаях заболевание протекает бессимптомно.

Больше всего зараженных в Турочакском районе (десять), Горно-Алтайске (девять), в Онгудайском (семь), Усть-Коксинском (шесть), Майминском (два) и Шебалинском (один) районах. В пятницу 1 мая из больницы выпишут первую заболевшую в Республики Алтай. Власти призывают соблюдать режим самоизоляции и отказаться от поездок даже в соседние районы и села.