Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Новости 01.05.2020 0:10 957

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", - сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

По информации ТАСС, Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер.

Уже известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы кабмина на время болезни Мишустина, главе правительства пожелал скорейшего выздоровления.