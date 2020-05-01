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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Новости
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", -  сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

По информации ТАСС, Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни. 

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер. 

Уже известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы кабмина на время болезни Мишустина, главе правительства пожелал скорейшего выздоровления.

 

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: twimg.com

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