«Уже вообще никаких проблем нет»: главврач рубцовской больницы записал обращение после публикаций в СМИ

Новости 30.04.2020 17:40 2631

В распоряжении Политсибру оказалось видеообращение главного врача Больницы №3 Рубцовска Андрея Гончарова по поводу возникшей ситуации с питанием врачей и покупкой защитных костюмов.

«Я хотел бы дать пояснения по инцинденту, который возник в прессе в нашем городе. Действительно накануне открытия были трудности с СИЗами и были не решены вопросы по питанию сотрудников. Мы переживали по этому поводу и хотели привлечь внимание общественности, особенно коммерсантов нашего года к помощи по организации питания наших сотрудников и СИЗов. По-моему это нормальное обычное дело. Когда в стране такое происходит, должны все подключаться к решению этой проблемы», - говорит Гончаров.

Он также замечает, что ему «неприятно, что хорошее доброе начало перевернули с ног на голову», намекая, что инициатива публичного озвучивания проблемы "исходит от кого-то из депутатов".

Напомним, Политсибру сообщал, что руководство рубцовской больницы, на базе которой был развернут ковидный госпиталь обратилось за помощью к городским властям, которые в свою очередь намеревались привлечь к решению этого вопроса крупные предприятия.

Глава Рубцовских депутатов Василий Курганский пояснял Политсибру, что больница действительно не может самостоятельно решить этот вопрос, а в «чрезвычаном фонде» города денег не осталось после крупной аварии зимой.

Однако, как следует из видео, после публикаций в СМИ проблему с питанием медиков больница решила самостоятельно.

«Конечно было тяжело, но деньги нашли и выделили. Питание очень хорошее. Очень», - уточняет Гончаров.

Также главврач уточнил, что «госпиталь работает в полном объеме и все хорошо».