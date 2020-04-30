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«Уже вообще никаких проблем нет»: главврач рубцовской больницы записал обращение после публикаций в СМИ

Новости
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В распоряжении Политсибру оказалось видеообращение главного врача Больницы №3 Рубцовска   Андрея Гончарова по поводу возникшей ситуации с питанием врачей и покупкой защитных костюмов.  

«Я хотел бы дать пояснения по инцинденту, который возник в прессе в нашем городе. Действительно накануне открытия были трудности с СИЗами и были не решены вопросы по питанию сотрудников. Мы переживали по этому поводу и хотели привлечь внимание общественности, особенно коммерсантов нашего года к помощи по организации питания наших сотрудников и СИЗов. По-моему это нормальное обычное дело. Когда в стране такое происходит, должны все подключаться к решению этой проблемы», - говорит Гончаров.

Он также замечает, что ему «неприятно, что хорошее доброе начало перевернули с ног на голову», намекая, что инициатива публичного озвучивания проблемы "исходит от кого-то из депутатов".  

Напомним, Политсибру сообщал, что руководство рубцовской больницы, на базе которой был развернут ковидный госпиталь обратилось за помощью к городским властям, которые в свою очередь намеревались привлечь к решению этого вопроса крупные предприятия.

Глава Рубцовских депутатов Василий Курганский пояснял Политсибру, что  больница   действительно не может самостоятельно решить этот вопрос, а в «чрезвычаном фонде» города денег не осталось после  крупной аварии зимой.

Однако, как следует из видео, после публикаций в СМИ проблему с питанием медиков больница решила самостоятельно.

«Конечно было тяжело, но деньги нашли и выделили. Питание очень хорошее. Очень», - уточняет Гончаров. 

Также главврач уточнил, что «госпиталь работает в полном объеме и все хорошо».

Власти Рубцовска собираются попросить помощи, чтобы обеспечить питанием и защитными средствами медиков, спасающих пациентов с коронавирусом

Власти Рубцовска собираются попросить помощи, чтобы обеспечить питанием и защитными средствами медиков, спасающих пациентов с коронавирусом

Новости

О помощи попросил главный врач рубцовской больницы

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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