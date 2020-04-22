Федеральные власти получили запрос на проработку мер по обеспечению продуктами семей в Алтайском крае

Новости 30.04.2020 18:30 725

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко обратилась с обращением к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила разработать для регионов рекомендации по оказанию помощи семьям с детьми, в частности, по выдаче продуктовых наборов во время распространения коронавируса. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Россияне уже месяц находятся на самоизоляции и каждому очевидно, что те небольшие накопления, которые были у наших семей, уже заканчиваются. Эта нетривиальная ситуация требует более гибкого реагирования от государственных и региональных социальных ведомств, особенно в отношении нуждающихся семей с детьми, живущих в городах, где нет возможности что-то вырастить на приусадебном участке и создать хоть какие-то продуктовые запасы», - объяснила Костенко.

В обращении депутат попросила Голикову провести мониторинг ситуации в регионах по вопросу поддержки семей с детьми, и выработать общие рекомендации для регионов.

Она привела данные юристов одной из некоммерческих организаций, в которых сказано, что в 12 субъектах страны продуктовые наборы не предоставляются семьям с детьми. Лидерами среди регионов стали Алтайский и Краснодарский край.

Кроме того, Наталья Костенко обратила внимание, что регионы в основном организуют поддержку исходя из формального подхода. То есть обеспечивают продуктовыми наборами многодетные и малоимущие семьи о которых государство и так уже заботится.

«При таком подходе реально нуждающиеся семьи с детьми, чье социально-экономическое положение ухудшилось из-за пандемии, помощи не получат. Например, неполные семьи, где детей воспитывает один родитель, родители, потерявшие работу ввиду закрытия предприятий из-за пандемии, или чей доход значительно сократился (например, работники сферы торговли и услуг), семьи, арендующие жилье или имеющие кредитные обязательства», - объяснила она.