Алтайский край не намерен снимать режим ЧС в Яровом, несмотря на завершение отопительного сезона

Новости 30.04.2020 16:25 2299

Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко на прошедшей сегодня пресс-конференции онлайн.

Он пояснил, что несмотря на то что отопительный сезон завершен, режим ЧС край снимать по данной территории не намерен.

«Он объектового характера. Это не Яровое (находится в чрезвычайной ситуации, - прим. ред.), а единственная ТЭЦ, которая там есть и является сердцем города. В случае выхода из строя данного важного объекта по жизнеобеспечению населенного пункта мы весь 17-тысячный Яровое оставим без тепла и воды. То есть город практически будет уничтожен. С учетом того что степень износа всех трех котлов носит критический характер, естественно, пока не будут проведены работы по нормальному функционированию данных котлов, мы на снятие режима ЧС по ТЭЦ Ярового не пойдем", - пояснил Степаненко.

Вице-губернатор рассказал, что сегодня на ТЭЦ проводятся ремонтные работы, власти надеются на то, что они «будут носить характер капитального ремонта и замены оборудования» и выразил готовность в отстаивании именно этой позиции. Также Степаненко выразил надежду, что справится с этой ситуацией удастся к осени.

Напомним, в апреле были разыграны два тендера на ремонт котлов ТЭЦ Ярового, общей стоимостью 17,5 млн рублей. А несколькими неделями ранее арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Ярового об отмене продажи городской ТЭЦ компании ООО «ТПК-Ресурс».

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Ситуация начала разворачиваться в конце октября 2019 года, когда в результате нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ Ярового, произошла остановка работы станции. Подача тепла была приостановлена. Режим ЧС в Яровом был введен в ноябре, тогда же организация работы ООО «ЯТЭК» по обеспечению города теплом была признана неудовлетворительной, компанию отстранили от работы а теплоснабжение отдали МУП «ЯТЭК».