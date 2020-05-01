Как будет праздноваться 75-летие Победы в Барнауле

Новости 01.05.2020 8:30 2410

В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, будут проходить, как правило, в режиме онлайн. Публичные массовые мероприятия переносятся, а почтить память героев Великой Отечественной войны 9 мая жителям Барнаула предстоит, не выходя из дома. Некоторые проекты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Барнаула уже стартовали.

«Бессмертный полк» марширует по сети

Так, например, в преддверии наступления Дня Победы, у барнаульцев имеется возможность поучаствовать в акции «Бессмертный полк», которая в текущем году будет проводиться в онлайн-формате. Для того, чтобы принять участие, потребуется заполнить формы с информацией и прикрепить фотографию родственника-ветерана (а также – свою) на сайте Бессмертного полка России и любой из предоставленных партнерами акции площадок на выбор:

Сайт проекта «Банк Памяти»;

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Из анкет будет сформирована единая база данных, на основе которой будет автоматически создаваться видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разнообразных ресурсах в интернете, а также на телевизионных каналах и медиаэкранах.

Полковнику пишут все

В рамках акции «Письмо Победы» барнаульские школьники намерены подготовить письма, в которых поздравят ветеранов. В этой акции принимают участие 19 отрядов «Юнармия» и 13 отрядов детского общественного объединения «Медвежата», действующих на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г.Барнаула. Открытки с поздравлениями будут разосланы ветеранам в почтовые ящики по месту проживания. Кроме военных, юные участники поздравят также закрепленных за общеобразовательными организациями тружеников тыла.

Кому знаменосцем не хочется стать?

До 9 мая барнаульцы могут присоединиться к проекту «Знаменосцы Победы». Каждый, кто имеет аккаунт в какой-либо из социальных сетей, может снять свой видеоролик, в котором расскажет, кто в его семье был Знаменосцем Победы, и что он сам делает, чтобы и сегодня быть достойным их потомком.

Ролик необходимо разместить в своем аккаунте в социальных сетях Instagram, ВКонтакте илм Facebook с хэштегом #язнаменосецпобеды. Видео должно быть продолжительностью не более 1 минуты. В нем говорится, кто из родных автора был Знаменосцем Победы в Великой Отечественной войне и что он для этого сделал, а также в чем сам автор считает себя знаменосцем – за что им могут гордиться. В ролике можно показывать архивные документы или фото, связанные с родственником, принявшим участие в Великой Отечественной войне.

«Георгиевская ленточка»

С 7 по 9 мая будет проводиться традиционная ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Раздавать ленты планируется в различных местах, доступных для посещения гражданам: продуктовых магазинах, аптеках и т.д. Кроме того, георгиевские ленты будут распространяться кондукторами МУП «Горэлектротранс» в трамваях и троллейбусах, а также сотрудниками ГИБДД города.

Концертная программа

9 мая с 11 до 13 часов в рамках акций «Фронтовая бригада» и «#поем_двором» артисты и волонтеры приедут прямо к местам проживания ветеранов. Они исполнят военные песни, стихи, покажут сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок по мотивам таких произведений как «Вечно живые», «А зори здесь тихие…», «В списках не значился» и других.

Телемарафон

В день Победы на телеканале Катунь 24 стартует региональный телемарафон чествования ветеранов. В программе:

Поздравление главой города Барнаула ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы; Онлайн участие глав администраций районов города, сотрудников администрации города и районов города, председателя и представителей Барнаульской городской Думы во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; Освещение проводимых на территории города акций; Проект «Художники и писатели Великой Отечественной войны». Очерки о художниках и писателях живших и живущих в городе Барнауле, которые прошли войну; Материалы «Барнаул в годы войны»; Ролики ранее проведенных реконструкций событий Великой Отечественной войны в Барнауле; Онлайн трансляция концерта ансамбля «Имидж» культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю; Подведение итогов конкурса рисунков учащихся Детской художественной школы №1 и №2 г.Барнаула в онлайн формате; Видеоролики с исторической справкой об остановках и улицах, связанных с Великой Отечественной войной; Проект «Те самые стихи. Победа!» - трансляция 11 видеороликов с чтением стихов в музыкальным сопровождении

Прочие акции

В 22 часа жители города в рамках акции «Фонарики Победы» в знак памяти зажгут в окнах «огни». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов. В течение дня 9 мая будут организованы телефонные поздравления ветеранов Великой Отечественной Войны. В этот день можно также поучаствовать в акциях «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы». Каждый барнаулец может вывесить флаги или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов в знак солидарности с другими участниками. Также можно украсить оконный или балконный проем рисунками на военную тему, художественными символами, связанными с Великой Отечественной войной – так, чтобы их было видно с улицы.