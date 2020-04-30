Депутаты АКЗС разрешили турбизнесу Белокурихи не платить курортный сбор до конца 2020 года

Новости 30.04.2020 15:40 2217

В четверг, 30 апреля депутаты АКЗС приняли решение о том, что туристические базы и санатории в городе-курорте Белокуриха не будут оплаивать курортный сбор до конца 2020 года. Но стоит отметить, что собирать его они будут.

"Приостановить на период с 1 марта по 31 декабря 2020 года перечисление курортного сбора в краевой бюджет. Установить, что сумма курортного сбора, исчисленная и уплаченная плательщиком в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года включительно, перечисляется в краевой бюджет оператором курортного сбора не позднее 10 января 2021 года".

Иначе говоря, когда город-курорт откроется для туристов, последние продолжат платить за свое пребывание там по 50 рублей в сутки с человека. Санатории, базы отдыха и гостиничные комплексы продолжат взимать этот сбор, как и раньше, но будут передавать его в казну не в конце месяца, а единовременно в начале следующего года.

Данная мера необходима для помощи туристического бизнеса в Алтайском крае, но не все депутаты края согласны с ней.

Глава фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов высказался о том, что он и его коллеги за перенос сроков уплаты, но вот сам сбор они считают спорным моментом.

"Вот есть визовые страны, а есть безвизовые. И вроде визу получить не сложно, а все равно едешь в безвизовую страну. Так и тут", – отметил Семенов.

Что же касается глав фракций, то с позицией отказа от сборов согласились Мария Прусакова (КПРФ) и Александр Молотов («Справедливая Россия»).

«Пандемия есть, но потом она уйдет и денег на отдых у людей станет меньше. Нам нужно продемонстрировать всем потенциальным нашим туристам добрую волю и отменить сбор. А пока у нас танец с саблями: приостановить – не приостановить, а если приостановить, то насколько. Все равно это надо будет платить», – объяснил он.

Ранее власти Алтайского края анонсировали "заморозку" выплаты организациями курортного сбора до сентября.

«Все собранные средства, согласно законопроекту, который поступил в АКЗС, должны быть перечислены в краевой бюджет не позднее 10 сентября. В противном случае будут применены штрафные санкции», - предупредил начальник управления по туризму региона Евгений Дешевых менее недели назад.

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Напомним, что в связи с распространением коронавируса в Алтайском крае, с 28 марта по 1 июня приостановлено бронирование мест для туристов во всей Белокурихе.