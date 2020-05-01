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Стали известны победители конкурса по охране труда на Алтай-Коксе

Новости
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На Алтай-Коксе определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Жюри оценивало следующие параметры:

  • Профилактическую работу;
  • Информационную работу;
  • Содержание помещений в цехах предприятия;
  • Визуальное тематическое оформление цехов ко Всемирному дню охраны труда.

Лидировал в конкурсе коллектив железнодорожного цеха. Второе место занял коллектив теплоэлектроцентрали, третье – отдел технического контроля. В указанных подразделениях не только поддерживается безопасность условий труда, но и практикуется творческий подход к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах – рисунки, тематические стихи, слоганы, полезные советы. Участники конкурса оформили тематическую баннерную аллею по теме ключевых правил безопасности.

Структурные подразделения-победители получили денежные премии.

Фоторепортаж с конкурса доступен по ссылке.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири