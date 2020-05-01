Стали известны победители конкурса по охране труда на Алтай-Коксе

На Алтай-Коксе определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».
Жюри оценивало следующие параметры:
Лидировал в конкурсе коллектив железнодорожного цеха. Второе место занял коллектив теплоэлектроцентрали, третье – отдел технического контроля. В указанных подразделениях не только поддерживается безопасность условий труда, но и практикуется творческий подход к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах – рисунки, тематические стихи, слоганы, полезные советы. Участники конкурса оформили тематическую баннерную аллею по теме ключевых правил безопасности.
Структурные подразделения-победители получили денежные премии.