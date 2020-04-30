Шанс для ИП. Алтайские депутаты поспорили о пользе налога для самозанятых

Новости 30.04.2020 14:10 1939

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания приняли законопроект «О введении на территории Алтайского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Новый налоговый режим начнет действовать в крае с 1 июля 2020 года. Самозанятые при взаимодействии с физлицами будут отчислять в ФНС 4%, с юридическими – 6%.

Однако, перед процедурой голосования многие депутаты нашлись, что сказать. При этом не все были единодушны в поддержке нововведений.

Преимущества

Начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев напомнил, что годом ранее нововведения были опробованы на территории четырех регионов страны. Позже закон начал действовать еще в 19 субъектов РФ.

«Важный отметить, что новая система основана на добровольном переходе самозанятых лиц в статус лиц, самостоятельно отражающих свой доход. А не как наши коллеги ошибочно распространили новость о дополнительных налогах. Принимая новый законопроект, мы не только формируем возможность для легализации доходов самозанятых, но и совершенствуем налоговые инструменты для индивидуальных предпринимателей, чей доход сопоставим с доходами самозанятых, которые не должны превышать 2,4 млн рублей в год. Этим самым мы даем многим действующим ИП оптимизировать действующие доходы и выйти из тени всем желающим лицам для возможности рассчитывать на социальные гарантии», - объяснил он.

На сегодняшний день, по словам Евстигнеева, более 600 тысяч граждан выбрали для себя именно этот налоговый режим. Предполагается, что нововведение выведет из тени порядка 4 тысяч жителей Алтайского края.

Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова обвинила Евстигнеева в неискренности.

«Получается вы лукавите, говоря, что это не новый налог. Это новый налог, который призван начать взимать платежи с категории людей, которые ранее его не платили», - сказала депутат от КПРФ.

Александр Евстигнеев подчеркнул, что возможность постепенной легализации своей деятельности через вхождение в налоговый режим для самозанятых носит добровольный характер.

«Они получат социальные гарантии и предусмотренные меры поддержки, которые есть сегодня».

Возможности для нечестного маневра

Депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Сергей Лямин предположил, что нововведение даст возможность маневрировать в пользу более низкого для себя налога и перерегистрироваться из ИП в самозанятых.

«Люди будут оптимизировать свои оборотные средства для меньшего налога, что приведет к уменьшению сборов. Не приведет ли это все к тому, что в будущем мы будем ужесточать введенные нами же правила?», - спросил депутат.

Начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заверил его, что опыт других регионов показал наличие оттока из ИП в самозанятых, однако он насколько мал, что ущерба для региональных бюджетов не принес.

Своевременность нововведения

Глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов заметил, что идея закона сама по себе правильная и обратил внимание на необходимость разработки возможностей для легализации экономических отношений.

«Преимущества видны. Речь идет о стаже и обязательном медицинском страховании, накоплении пенсии, доступе к мерам поддержки. Но почему законопроект принимается сейчас? Категория пострадавших нуждается в прямых мерах поддержки, как это делается сейчас на западе. Вместо этого мы вводим новый налог. То есть вместо того, чтобы получить какие-то деньги, они должны эти деньги тратить. Это вроде бы немного, но все-таки. В этих условиях наша фракция принять этот закон не может, и мы будем воздерживаться», - заявил Молотов.

С депутатом согласилась и Мария Прусакова, которая выразила уверенность в том, что подобные меры сейчас принимать не стоит.

«Те преимущества, о которых говорил Евстигнеев в плане пенсий и социальных гарантий, по факту бизнес сегодня не получает. Беспроцентные кредиты так и остались кредитами, а налоговые послабления не означают их отмену. Бизнес реальной поддержкой воспользоваться не может. Уверена, что никто не кинется сейчас оформлять этот статус, только чтобы оформлять пенсию, которую скоро вообще могут отменить. В таком формате мы поддерживать законопроект не будем. Однако, мы учитываем возможность для ИП уменьшить свою налоговую нагрузку, поэтому мы будем просто воздерживаться от принятия законопроекта», - заключила коммунистка.

Кроме того, Прусакова усомнилась в необходимости состоявшихся обсуждений темы налога для самозанятых с бизнес сообществом, потому как говорить нужно было с теневым сектором.

«А я как депутат, общалась со многими представителями, и они негативно относятся к данному нововведению», - добавила она.

Есть те, кому налог действительно нужен

Оппонировать Прусаковой вызвался председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

«Я сам занимаюсь бизнесом и привлекаю много людей, которые сдают мне облепиху и другую ягоду. Ее они сами выращивают. Продукцию нужно каким-то образом легализовать. По факту из-за этого мы не у всех людей может ее принять. Считаю, что это совершенно небольшой процент для того, чтобы люди почувствовали себя легальными деятелями. Уверен, что налог нужен и наш комитет принял решение голосовать «за», - высказался Лунев.

По итогам голосования 50 депутатов поддержали введение законопроекта, 12 – воздержались, 1 – проголосовал «против» и еще 1 не голосовал.