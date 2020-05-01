АО «Алтайэнергосбыт» запустило сервис «Голосовой помощник»

Новости 01.05.2020 9:10 1088

С 1 мая 2020 года АО «Алтайэнергосбыт» запустило автоматизированную систему обслуживания клиентов с помощью технологии интеллектуального распознавания речи по бесплатному телефону контактного центра - 8-800-350-55-66.

Теперь при обращении в контакт-центр клиентам энергокомпании достаточно сказать ключевые слова интересующего их вопроса: «передача показаний», «баланс» или «оператор» и следовать подсказкам голосового помощника, который автоматически перенаправит обратившегося на нужный сервис или соединит для консультации с оператором.

Во время контакта сервис запросит номер лицевого счёта и уточнит адрес абонента, примет показания прибора учёта или укажет баланс, предупредит о задолженности. Также клиенту будет предложено привязать номер телефона, с которого осуществляется звонок, к его лицевому счёту. Это позволит сделать процесс идентификации абонента автоматическим при последующих обращениях. Также контактный номер телефона можно подтвердить после завершения сеанса. Если номер телефона абонента уже имеется в базе энергокомпании, то система идентифицирует звонящего автоматически.