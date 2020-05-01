АО «Алтайэнергосбыт» запустило сервис «Голосовой помощник»

С 1 мая 2020 года АО «Алтайэнергосбыт» запустило автоматизированную систему обслуживания клиентов с помощью технологии интеллектуального распознавания речи по бесплатному телефону контактного центра - 8-800-350-55-66.
Теперь при обращении в контакт-центр клиентам энергокомпании достаточно сказать ключевые слова интересующего их вопроса: «передача показаний», «баланс» или «оператор» и следовать подсказкам голосового помощника, который автоматически перенаправит обратившегося на нужный сервис или соединит для консультации с оператором.
Во время контакта сервис запросит номер лицевого счёта и уточнит адрес абонента, примет показания прибора учёта или укажет баланс, предупредит о задолженности. Также клиенту будет предложено привязать номер телефона, с которого осуществляется звонок, к его лицевому счёту. Это позволит сделать процесс идентификации абонента автоматическим при последующих обращениях. Также контактный номер телефона можно подтвердить после завершения сеанса. Если номер телефона абонента уже имеется в базе энергокомпании, то система идентифицирует звонящего автоматически.
"Обслуживание клиентов на базе технологии интеллектуального распознавания речи позволит повысить качество и скорость работы, особенно в период с 20-го по 25-е числа месяца, когда заметно возрастёт число обращений в контакт-центр в связи с передачей показаний приборов учёта. Автоматизированная система позволяет клиенту комфортно, быстро, в круглосуточном режиме и, не выходя из дома, передать или уточнить нужную информацию. Это особенно важно сегодня, в условиях проведения профилактических мероприятий против распространения коронавирусной инфекции. Диалог с голосовым помощником вполне сравним с «живым» разговором с сотрудником контактного центра", - отметил генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.