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Барнаульцы могут отказаться от бумажных квитанций ЖКУ и ежегодно экономить 2,7 млн литров воды

Новости
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Ежемесячно в Барнауле печатается и распространяется по почтовым ящикам свыше 270 тысяч квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг для жителей многоквартирных домов. Это – более полутора тонн бумаги, которые спустя некоторое время после прочтения, как правило, превращаются в мусор и отправляются на полигоны.

Однако потребители Сибирской генерирующей компании в Барнауле имеют возможность отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных с помощью Личного кабинета Системы «Город».

Подробную инструкцию можно увидеть на портале СГК Online, перейдя по этой ссылке.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири