Барнаульцы могут отказаться от бумажных квитанций ЖКУ и ежегодно экономить 2,7 млн литров воды

Новости 30.04.2020 16:40 512

Ежемесячно в Барнауле печатается и распространяется по почтовым ящикам свыше 270 тысяч квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг для жителей многоквартирных домов. Это – более полутора тонн бумаги, которые спустя некоторое время после прочтения, как правило, превращаются в мусор и отправляются на полигоны.

Однако потребители Сибирской генерирующей компании в Барнауле имеют возможность отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных с помощью Личного кабинета Системы «Город».

Подробную инструкцию можно увидеть на портале СГК Online, перейдя по этой ссылке.