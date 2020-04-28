Барнаульцы могут отказаться от бумажных квитанций ЖКУ и ежегодно экономить 2,7 млн литров воды

Ежемесячно в Барнауле печатается и распространяется по почтовым ящикам свыше 270 тысяч квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг для жителей многоквартирных домов. Это – более полутора тонн бумаги, которые спустя некоторое время после прочтения, как правило, превращаются в мусор и отправляются на полигоны.
Однако потребители Сибирской генерирующей компании в Барнауле имеют возможность отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных с помощью Личного кабинета Системы «Город».
Подробную инструкцию можно увидеть на портале СГК Online, перейдя по этой ссылке.
На подготовку к новому сезону (2020-2021 годов) запланировано направить свыше 4 млрд рублей