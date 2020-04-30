Оперштаб: в Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Новости 30.04.2020 13:15 2914

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, общее количество заболевших в регионе составляет 382 человека, в т.ч. 32 ребенка до 17 лет. Выписано по излечению 44 человека.

За сутки увеличилось число больных: Барнаул – 11 человек, Змеиногорский район – 6, Бийск – 5, Поспелихинский район – 5, Тальменский район – 3, Славгород – 2, Немецкий район – 1, Павловский район – 1 человек

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 35 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 295 случаев – по контакту с заболевшими. Из 382-х заболевших: 49 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 59 – у заболевших ОРВИ, в 274 случаях – бессимптомное течение.

Из 382 человек: Змеиногорский район – 159 (Змеиногорск – 10, Змеиногорский район – 149), Барнаул – 102, Бийск – 35, Поспелихинский район – 19 (Николаевка – 8, Поспелиха – 11), Павловский район – 9, Павловский район – 9 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 4, Новые Зори – 2), Рубцовск – 7, Рубцовский район – 5 (Веселоярск – 4, Новониколаевка – 1) Камень-на-Оби – 6, Горняк – 6, Новичихинский район – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1), Первомайский район – 4 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское - 1), Немецкий район – 4 (Гальбштат – 1, Кусак – 3), Крутихинский район – 3 (Крутиха), Тальменский район – 3 (Ларичиха – 1, Тальменка – 1, Наумово – 1) Советский район – 2 (Советское), г. Славгород – 2, Заринск –1, Новоалтайск – 1, , Родинский район – 1 (Мирный), Троицкий район –1 (Троицкое), Целинный район – 1 (Верх-Марушка), Яровое – 1, Михайловский район – 1 ( Михайловское), Романовский район – 1 (Сидоровка), Егорьевский район – 1 (Первомайское), Кулундинский район – 1 ( Кулунда).

На 30 апреля 2020 года находятся под меднаблюдением – 1594 человека, (за сутки добавилось – 124). Снято с меднаблюдения – 7635 человека (за последние сутки – 113).