Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ рассказали о периоде помощи пожилым жителям Алтайского края

Новости 30.04.2020 14:20 331

В конце марта текущего года президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он подчеркнул, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, людям необходимо остаться дома и соблюдать самоизоляцию. Данная мера должна затормозить распространение Covid-19.

Люди сохранили возможность выходить из дома в магазины для покупки продуктов первой необходимости и лекарств. Однако пожилые граждане старше 65 лет попали в группу риска в связи с тем, что к новому вирусу они оказались наиболее уязвимы.

Как начали решать вопрос в Алтайском крае

В Алтайском крае решение проблемы появилось оперативно. На базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» начал работу волонтерский штаб помощи пожилым гражданам, находящимся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры взяли на себя обязанность помогать пожилым жителям края. Для этого была создана горячая линяя, на которую принимались заявки пожилых граждан, нуждающихся в продуктах и лекарствах.

Руководитель Центра добровольчества в крае Никита Федюнин рассказал «Политсибру», что суть работы волонтеров состоит в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости маломобильным гражданам, а также пожилым людям старше 65 лет, находящихся в режиме самоизоляции.

«Ключевыми партнерами нашего проекта стали региональный исполком Общероссийского народного фронта, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» региональные отделения всероссийских движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Медики», региональное отделение партии «Единая Россиия. Всероссийская акция получила название #МыВместе», - поведал Федюнин.

Кроме того, на базе реготделения «Единой России» специально был открыт центр оперативной обработки обращений. Сотрудники осуществляли актуализацию существующих заявок, которые передавались волонтерам. В один из дней работу центра проверил глава реготделения ЕР Александр Романенко, который принял один из звонков жительницы Барнаула Светланы Николаевны. Пенсионерке были необходимы продукты и лекарства.

Стоит отметить, что в Алтайском крае насчитывается более 320 тысяч пожилых граждан, которым необходима та или иная помощь.

Первые результаты работы

Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ приступили к работе по поступающим заявкам. Дополнительную помощь оказывали и органы социальной защиты региона. За первый день работы было 935 доставки продуктов питания, 333 человека получили лекарства и 11 нуждающихся получили помощь мобильных бригад.

«Наши добровольцы также публично поддержали медицинских работников всей страны, которые работают ради всеобщего блага. К флешмобу поддержки подключились многие жители края. Также в нем приняли участие представители партии «Единая Россия», многие известные деятели культуры и спорта. Среди участников флешмоба олимпийский чемпион Александр Легков, деятель культуры Михаил Боярский, депутат Госдумы Николай Валуев и многие другие», - рассказал руководитель Центра добровольчества Никита Федюнин.

За первую неделю работы волонтеров, в штаб поступило 295 заявок, в том числе по доставке продуктов — 169, лекарств — 113, психологическая и юридическая помощь – 13.

«Нам приятно осознавать, что пожилые жители нашего края могут рассчитывать на нашу поддержку. Хотя расстраивает тот факт, что многие граждане стесняются просить нашей помощи. Стесняться не нужно ни в коем случае. Лучше обратиться к нашим добровольцам. Люди нам очень благодарны», - подчеркнул Федюнин.

Но благодарными оказались не только нуждающиеся граждане.

Признание заслуг

Эффективную работу волонтеров заметили на высоком уровне. Благодарность 14 добровольцам высказали в администрации Барнаула. Председатель городского комитета по делам молодежи Владимир Гудков от имени мэра города Вячеслава Франка выразил ребятам огромную благодарность.

«Эта работа, которую вы проводите, оказывая помощь пожилым гражданам во время пандемии коронавируса, не может остаться незамеченной. В связи с этим мы приняли решение о проведении целого комплекса награждений», — заявил волонтерам Гудков.

Число заявок растет с каждым днем

По последним данным в региональном штабе акции #МыВместе зарегистрировались около 1 тысячи волонтеров, в числе которых более 200 волонтеров-медиков.

Что касается заявок, то дошло до того, что в день их было более 90. Волонтеры делали до 40 выездов в день. Желающих стать волонтерами стало много, что позволяет отрабатывать все заявки жителей в оперативном режиме.

СПРАВКА

Контактный телефон для получения информации о помощи волонтерам в рамках акции #МЫВМЕСТЕ по помощи пожилым и маломобильным людям в доставке продуктов питания и лекарств: 8(952)002-2606

Вы тоже можете стать частью всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, чтобы помогать людям, которые вынуждены находиться дома. Записывайся в волонтерский корпус Алтайского края на сайте http://мывместе2020.рф и помогай доставлять продукты и лекарства на дом, а также оказывать психологическую помощь гражданам старше 65 лет, нуждающимся в твоей помощи. Вместе мы справимся со всеми трудностями!