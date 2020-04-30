Врач Андрей Коломиец о поправках в Конституцию: закрепление в главном документе страны социальных гарантий - правильное решение

Новости 30.04.2020 14:50 2278

По результатам последнего опроса ВЦИОМ о поправках в Конституцию, важнейшими изменениями, касающихся социальной сферы, россияне назвали поправки о доступности и качестве медобслуживания. Также жители страны высоко оценили весь блок социальных гарантий. Политсибру попросил прокомментировать эти изменения главного врача Горбольницы № 11 Андрея Коломийца:

«Ряд поправок в Конституцию предполагает существенные изменения в социальном блоке. Конституция – основной закон страны, поэтому она должна гарантировать поддержание здоровья населения, как одного из главных компонентов обеспечения социальной стабильности.

Что мы подразумеваем под этим? Социальная проблематика во время пандемии обострилась. Необходимы гарантии и по социальной защите и защите прав работающих людей. Если человек теряет трудоспобность временно в результате заболевания или постоянно по инвалидности или в следствие выхода на пенсию, то ему должны помочь достойно продолжать содержать себя и семью, чтобы он не вышел «на большую дорогу». Кто может и должен это сделать? Государство. Вопрос касается положения о социальной поддержке, защите прав трудящихся, ежегодной индексации пенсий. Именно поэтому закрепление социальных гарантий в Конституции как главном документе страны – вопрос правильный.

Теперь о более близкой мне сфере – здравоохранении, которое является одним из самых важных приоритетов любого человека.

В главном документе страны закрепляется общее направление в рамках «здорового образа жизни» с созданием необходимой доступной для населения инфраструктуры, а также его восстановления в рамках «доступного здравоохранения». Направленность конституционного движения понятна, обоснована, позитивно воспринимаема населением, потому что фактически право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места проживания закрепляется в конституции. То есть речь идет о том, что государство на всех уровнях берет на себя ответственность по обеспечению качественного лечения. Однако это не единственное направление. В Конституцию вводятся и более широкие понятия, такие как культура здорового образа жизни, воспитание поколения (это не только про нравственность и образование, но про здоровье в первую очередь) и так далее.

Врачи умеют спасать жизни, совершать подвиги и вытаскивать пациентов из таких состояний, которые казалось невозможно победить. Если затем пациент возвращается к привычному для него образу жизни с вредными привычками, все усилия врачей оказываются напрасными, потому что пациент оказывается не вместе с врачами. Поэтому нужно привить здоровый образ жизни.

Медицина совершенствуется, однако без привычки людей следить за собственным состоянием здоровья ситуация в здравоохранении не поменяется. Речь не идет о занятии спортом – большой спорт организм только изнашивает, я говорю о привычке заниматься регулярно физкультурой. Это не сложно, но позволяет организму давать необходимую для здоровья нагрузку.

Очень важны такие поправки именно для старшего поколения. Еще недавно люди старше сорока лет считались гражданами преклонного возраста. Сейчас далеко не каждого человека старше 60 лет можно внести в эту категорию. Однако, чтобы продолжительность жизни у нас по-прежнему увеличивалась, а люди старшего возраста могли быть максимально здоровыми, то помогать им нужно не только таблеткой и скальпелем.

Казалось бы, причем тут государство и основной документ страны? Дело в том, что таким образом государство демонстрирует готовность к организации новых подходов в здравоохранении, берет на себя ответственность настолько, что закрепляет эти вопросы в качестве конституционной основы.При этом нельзя забывать и о том, что страна у нас большая. Мало ли как на местах воспринимают рекомендации федеральных властей. Поэтому закрепляя все вышеназванные моменты в конституции, мы получаем ситуацию, в которой контролировать ситуацию с введением культуры здорового образа жизни. обеспечения доступной и качественной медицинской помощью и тд со стороны президента, а исполнение всех связанных с этими вопросами моментов со стороны правительства и руководителей регионов.

Никто не говорит о том, что с внесением изменением в Конституцию автоматически все изменится. Предстоит долгая и кропотливая работа, для которой изменения станут основой. Затем нее нужно будет наполнять конкретикой. А это и финансирование, и кадровые вопросы и многое другое. То есть необходимы условия. И очень хорошо, что за них будет отвечать непосредственно правительство страны».

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