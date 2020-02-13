Дело на миллион. На Алтае арбитражный управляющий заявил, что деньги не крал, а брал на время

Новости 30.04.2020 12:50 530

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего арбитражного управляющего, обвиняемого в похищении почти 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, в 2016 году к обвиняемому обратились директор Общества с ограниченной ответственностью и руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств края с просьбой провести процедуру банкротства в отношении возглавляемых ими предприятий. Поняв, что предприниматели не осведомлены о порядке и условиях ведения дело банкротстве, а также условиях выплаты арбитражному управляющему вознаграждения и возмещения расходов, решил обманным путем похитить у них денежные средства. На протяжении полутора лет арбитражный управляющий частями незаконно получал от предпринимателей деньги за ведение дела о банкротстве, тем самым похитив более 960 тысяч рублей.

Обвиняемый своей вины не признал, утверждая, что полученные денежные средства являются лишь займом, так как он брал их у предпринимателей в долг. Версия мужчины опровергнута собранными следствием доказательствами. Следователями приняты меры по обеспечению гражданского иска – наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 2 миллионов рублей.

В ближайшее время арбитражный управляющий предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).