Что делать, если отпуск по уходу за ребенком закончился в нерабочий день

Новости 01.05.2020 11:15 426

Факт окончания отпуска по уходу за ребенком в нерабочий день не является основанием для его продления. К такому выводу пришли эксперты компании "Гарант", отвечая на очередную партию вопросов о нерабочем месяце.

Тот факт, что окончание отпуска по уходу за ребенком приходится на нерабочий день, не является основанием для его продления. Работник считается вышедшим на работу со дня, следующего за днем окончания отпуска. Соответственно, все нерабочие дни с этой даты, которые приходятся на рабочие дни по его графику, должны быть ему оплачены в общем порядке. Оснований отказывать работнику в сохранении за ним заработной платы на этот период, ссылаясь на невозможность оформления выхода работника на работу из-за нерабочих дней, работодатель не вправе. Напомним, что работник не обязан как-либо уведомлять работодателя об окончании своего отпуска.

При этом работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, может в любое время такой отпуск прервать и выйти на работу. Работодатель не вправе отказать работнику, подавшему заявление о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, в том числе и в нерабочие дни. Со дня, указанного в заявлении в качестве даты начала работы, работнику необходимо оплачивать нерабочие дни, которые являлись бы для него рабочими по его графику.

Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 - в ежедневной рассылке. Подписаться.