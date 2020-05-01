С 1 мая заработает сервис для выплат малому и среднему бизнесу в рамках господдержки

Новости 30.04.2020 12:05 489

На брифинге, состоявшемся в Доме Правительства РФ, руководитель ФНС России Даниил Егоров заявил о запуске специального сервиса для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Он начнет свою работу уже с 1 мая. Об этом сообщает ГАРАНТ.РУ.

Сервис позволит наиболее комфортно, понятно и быстро получить субсидии в размере одного МРОТ (в 2020 году в России он установлен на уровне 12 130 руб.) на каждого сотрудника. Такие выплаты смогут получить все предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции отраслях экономики. При этом должно быть выполнено важное условие - количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.

Налоговая служба напомнила, что такие субсидии на выплату зарплаты не являются для субъектов МСП налогооблагаемым доходом. Также освобождаются от НДФЛ компенсационные выплаты стимулирующего характера медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, организациям разрешили включать в расходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль и в рамках УСН, покупку медицинских изделий для диагностики и лечения коронавирусной инфекции по утвержденному Правительством РФ перечню.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям, можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».