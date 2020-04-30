Режим въезда в Алтайский край будет ужесточен с 1 мая

Новости 30.04.2020 11:31 1137

Оперштаб Алтайского края принял решение с 1 мая ужесточить режим въезда в регион. Решение принято после анализа складывающейся эпидемиологической ситуации и прогноза ее развития, а также в связи с началом майских праздников, на основе рекомендаций органов Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

30 апреля начнут действовать 11 временных пропускных пунктов, на которых будут дежурить сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Их задачей станет ограничить посещение Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции. Всем прибывающим в регион, придётся пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в наш регион, сообщить о приезде в службу 112. Со всех гостей края будут взяты данные о целях приезда, месте и сроках прибывания в крае.

Отдельно отмечается, что грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без препятствий.Следует отметить, что аналогичные меры в том или ином виде введены во всех сибирских регионах и призваны существенно ограничить перемещение граждан и распространение коронавирусной инфекции. С учётом того, что с конца марта в крае закрыты санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, турбазы и иные места отдыха, а с 1 по 10 мая приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, а также действует особый противопожарный, межрегиональные перемещения жителей Сибири должны сократиться до минимума.