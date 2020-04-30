Новая инсталляция появилась на Площади Ветеранов в Барнауле

Новости 30.04.2020 13:50 1779

Звезда высотой 4,5 м возле столба на нулевом километре была установлена администрацией Октябрьского района Барнаула совместно с ИСК «Союз» в честь Дня Победы.

Руководитель ИСК «Союз» Владимир Отмашкин отметил, что первоначальная идея была серьезно доработана.

«Были немного другие мысли, но мы проработали проект с нашими дизайнерами и архитекторами, и в итоге получился такой вариант. А насчет идеи установки – что тут говорить? Это – наша обязанность, в честь великого праздника», – поделился он.

Глава района Вячеслав Новиков рассказал, что, помимо установки звезды, благоустраивается и территория с другой стороны Аллеи ветеранов – возле театра Музкомедии.

Здесь – на Комсомольском проспекте – к 1 июня будет уложена новая тротуарная плитка, установлены скамьи, столбы освещения, разбита клумба. Все эти элементы будут выдержаны в музыкальной стилистике. Так, например, клумба будет иметь форму пианино, а столбы и скамьи будут украшены декоративными элементами в виде нот. Кроме того, на благоустраиваемой территории готовятся высадить восемь крупномерных елей и обустроить фотозону. Общая площадь нового уголка отдыха составит 650 кв. м.

«Мы каждый год обустраиваем какой-нибудь уголок. В прошлом году возле «Лакомки» сделали небольшой скверик – где металлическая карта Алтайского края у качели. В этом году – звезду установили и сбоку от Музкомедии площадку благоустраиваем. У нас подобных проектов много», – пояснил глава Октябрьского района.