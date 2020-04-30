Оставшимся работникам Корбалихинского рудника удвоили зарплату из-за ситуации с COVID-19

Новости 30.04.2020 10:20 1263

Работникам компании "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе удвоили зарплаты. Решение принял холдинг "УГМК-Холдинг", в который входит предприятие. Об этом сообщает Интерфакс-Сибирь.

Ранее на предприятии было выявлено больше сотни зараженных коронавирусом.

«С целью повышения мотивации к работе, заработная плата сотрудников, исполняющих в сейчас свои трудовые обязанности на Корбалихинском руднике, увеличена в два раза», - говорится в сообщении.

Повышенные зарплаты сохранены на весь период «карантинных мероприятий». О количестве новоявленных высокооплачиваемых сотрудников в компании не сообщают.

Первый случай заражения был выявлен еще 17 апреля. Работник прибыл из Башкирии и жил в общежитии. Через десять дней, 27 апреля, число зараженных составляло уже 143 человека.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина говорила, что на Корбалихинском руднике «осуществляют деятельность только те специалисты, которые задействованы в непрерывном цикле работ» предприятия. Что касается остальных, то они сейчас находятся в обсерваторе, в лечебных учреждениях или дома в самоизоляции.