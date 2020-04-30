Алтайский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для желающих отдохнуть на майских праздниках

Новости 30.04.2020 9:50 2647

Информация размещена на официальном сайте алтайского Роспотребнадзора со ссылкой на федеральное ведомство.

Так в соответствии с ними населению рекомендуется строго соблюдать режим изоляции. Однако тем, кто к этой рекомендации не прислушается, предлагаются новые инструкции. В соответствии с ними при выезде за город лучше использовать личный транспорт или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними людьми.

Если все же придется ехать в общественном транспорте, то нужно использовать маску и соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра, пользоваться антисептиками и не принимать пищу в общественных местах.

Непосредственно на отдыхе Роспотреб просит не расширять круг общения, а проводить праздники с теми, с кем уже контактировали ранее. Отдельно ведомство еще раз просит остаться дома всех граждан старше 60 лет и хроников. Также ведомство рекомендует мыть руки с мылом не менее 30 секунд и не забывать про начавшийся на Алтае сезон активности клещей.

Также не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью, вызвав врача на дом, резюмирует Роспотребнадзор.