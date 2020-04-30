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Алтайский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для желающих отдохнуть на майских праздниках

Новости
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Информация размещена на официальном сайте алтайского Роспотребнадзора со ссылкой на федеральное ведомство.  

Так в соответствии с ними населению рекомендуется строго соблюдать режим изоляции. Однако тем, кто к этой рекомендации не прислушается, предлагаются новые инструкции.  В соответствии с ними  при выезде за город лучше использовать личный транспорт или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними людьми.

Если все же придется ехать в общественном транспорте, то нужно использовать маску и соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра, пользоваться антисептиками и не принимать пищу в общественных местах.  

Непосредственно на отдыхе Роспотреб просит не расширять круг общения, а проводить праздники с теми, с кем уже контактировали ранее. Отдельно ведомство еще раз просит остаться дома всех граждан старше 60 лет и хроников. Также ведомство рекомендует мыть руки с мылом не менее 30 секунд и не забывать про начавшийся на Алтае сезон активности клещей.  

Также не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью, вызвав врача на дом, резюмирует Роспотребнадзор.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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