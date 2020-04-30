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Каким организациям на Алтае продлил ограничения на работу губернатор Виктор Томенко в мае

Новости
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Вчера, 29 апреля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко  внес очередные изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт региона.

В соответствии с текстом документа, в Алтайском крае разрешено работать специализированным магазинам непродовольственных товаров, расположенным на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом магазины обязаны обеспечить одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех посетителей.

Также разрешена работа парикмахерских. Но не всех. Открыться смогут только те, которые расположены на первых этажах с отдельным входом. Одномоментно там смогут оказывать услуги не более двум клиентам в отдельных кабинетах.

Кроме этого разрешено работать ряду организаций, деятельность которых указана в специальном постановлении. В документе содержится 75 пунков, среди которых производство мебели, образовательная деятельность организаций, не отнесенных к образовательным и тд.

При этом запрет на работу сохраняется для салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, бань и саун.

Кроме того, документ отдельно оговаривает возможности вакцинации.  Детям разрешено ставить прививки в рамках национального календаря, а также профилактические. Также разрешена вакцинация взрослого населения против клещевого энцефалита.

Бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия запрещается до 10 мая.  На этот же период  запрещено размещение в гостиницах, за исключением тех, кто находится в служебных командировках или поездках.

Указ вступает в силу с момента официального опубликования.

Бизнесмены Алтайского края снова просят Виктора Томенко разрешить им работать

Бизнесмены Алтайского края снова просят Виктора Томенко разрешить им работать

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Бизнесмены Алтайского края снова просят Виктора Томенко разрешить им работать

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

ТАТЬЯНА

в своё время я была против Томенко..но прошло время и его работа.решения стали вызывать не только интерес.но и одобрение.

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