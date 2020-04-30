Каким организациям на Алтае продлил ограничения на работу губернатор Виктор Томенко в мае

Новости 30.04.2020 8:30 3231

Вчера, 29 апреля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес очередные изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт региона.

В соответствии с текстом документа, в Алтайском крае разрешено работать специализированным магазинам непродовольственных товаров, расположенным на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом магазины обязаны обеспечить одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех посетителей.

Также разрешена работа парикмахерских. Но не всех. Открыться смогут только те, которые расположены на первых этажах с отдельным входом. Одномоментно там смогут оказывать услуги не более двум клиентам в отдельных кабинетах.

Кроме этого разрешено работать ряду организаций, деятельность которых указана в специальном постановлении. В документе содержится 75 пунков, среди которых производство мебели, образовательная деятельность организаций, не отнесенных к образовательным и тд.

При этом запрет на работу сохраняется для салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, бань и саун.

Кроме того, документ отдельно оговаривает возможности вакцинации. Детям разрешено ставить прививки в рамках национального календаря, а также профилактические. Также разрешена вакцинация взрослого населения против клещевого энцефалита.

Бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия запрещается до 10 мая. На этот же период запрещено размещение в гостиницах, за исключением тех, кто находится в служебных командировках или поездках.

Указ вступает в силу с момента официального опубликования.