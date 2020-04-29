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Вслед за коронавирусом в Алтайский край придут буря и грозы

Новости
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В последних числах апреля и 1 мая в Алтайский край придут грозы. Усиление порыва ветра начинает прослеживаться уже в среду, 29 апреля. По данным синоптиков, ухудшение погоды ожидается по по северо-востоку региона, в предгорных районах и в Барнауле.

Что касается остальных территорий Алтайского края, то там также ожидаются непродолжительные дожди. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 24-27 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. При этом будет по-летнему жарко - до +21, +28, а местами до +31 градуса.

Ухудшение погоды может неожиданно сыграть на руку властям, обеспокоенным возможным нарушением гражданами ограничительных мер на майские праздники. Всем жителям страны рекомендовано ограничить поездки в целях туризма и отдыха. Для постепенного снятия режим самоизоляции, жителям необходимо воздержаться от его нарушения на майских праздниках.

Кроме того, с 23 апреля по 12 мая текущего года в Алтайском крае введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в связи с установлением особого противопожарного режима.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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