Как работает на Алтае служба паллиативной помощи в условиях пандемии

Новости 30.04.2020 9:20 2058

В Алтайском крае ежедневно выявляют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Чиновники и врачи всё настойчивее призывают соблюдать самоизоляцию и оставаться дома. Однако есть люди, которые и до коронавируса жили в условиях строгих ограничений. Это маленькие пациенты паллиативной службы.

Любые инфекции для таких детей представляют опасность. К ним продолжают приезжать врачи, соблюдая все меры предосторожности.

Сейчас у краевой детской паллиативной службы 130 подопечных, 40 из них живут в Барнауле. И специалисты паллиативной службы должны навещать своих подопечных регулярно - жизнь ребенка с тяжелым заболеванием должна быть под постоянным медицинским контролем.

«Эти дети нуждаются в неотложных мероприятиях – это смена трахеостом, подбор параметров ВВЛ, противоболевая терапия, в основном это дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями», - рассказывает главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в Алтайском крае Наталья Зоричева.

Приезжать к таким детям без средств защиты – опасно, особенно сейчас, в разгар эпидемии. Поэтому уполномоченная по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева обратилась к депутату Государственной думы РФ Александру Прокопьеву с просьбой обеспечить антисептиками индивидуального пользования врачей паллиативной службы и подопечные семьи. Просьба выполнена. Дезинфицирующие средства врачам сегодня столь же необходимы, как маски, перчатки и одноразовые костюмы.

Обработка идет при каждом посещении. Дополнительно требуется обрабатывать поверхности, руки и материалы, чтобы обеспечить безопасность детей. Врачи говорят, что помнят наизусть не только имена, но диагноз каждого ребенка. Ведь для них это не просто работа, профессиональный долг. И это часть их жизни.