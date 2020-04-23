Директор Алтайского филиала СГК поделился мнением о ситуации на ТЭЦ Ярового

Новости 29.04.2020 17:30 798

На прошедшей 28 апреля (онлайн) пресс-конференции директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Игорь Лузанов поделился своим видением ситуации с теплоснабжением в Яровом.

Ситуация на ТЭЦ Ярового

На вопрос журналистов, не обращались ли власти Алтайского края к СГК с просьбой помочь решить проблему теплоснабжения в Яровом, директор регионального филиала ответил утвердительно.

«По поводу Ярового – да, есть проблема, да – обращались. Скажу больше – мне каждый день на телефон сбрасывается рапорт о том, что там происходит. Ежедневно открываю WhatsApp и вижу: «По Яровому – сегодня десятый котел отключили, девятый включили, потому что в очередной раз свищ на трубопроводе. Переход котла». Как там развивались события всю зиму мы видели, мы знаем», – рассказал Игорь Лузанов.

Он добавил, что в прошлом году СГК давала предварительную оценку затрат на восстановление оборудования ТЭЦ Ярового. Специалисты компании ездили на станцию обследовать оборудование – осматривали котлы, наблюдали, что происходит при растопках и исследовали общий уровень эксплуатации. По результатам мониторинга мнение о состоянии оборудования станции стало более пессимистичным, впрочем, ситуация не безнадежна.

«В настоящее время там запланирован капитальный ремонт одного из котлов – замена тех поверхностей его нагрева, которые уже «больные». Уже здесь и сейчас это проводится, потому что и понимание есть, и средства выделены. Звонил директор МУП ЯТЭК – им необходим вибрационщик для виброналадки и балансировки турбины. Будем помогать – отправим человека, сделаем балансировку», – рассказал Игорь Лузанов.

Директор филиала добавил, что СГК находится в «режиме повышенной готовности» к помощи ТЭЦ Ярового и посильно ее осуществляет. Когда-то даже поставляла туда уголь на крупную сумму денег. В этом году поставок не производилось, но станции компания регулярно помогает специалистами и советами.

Варианты решения проблем с теплоснабжением в Яровом

Также, в СГК была рассмотрена ремонтная программа с целью определения объема инвестиций, в которых нуждается станция, чтобы соответствовать всем нормативным требованиям. Рассмотрена и программа-минимум, которая позволит хотя бы реанимировать ТЭЦ.

«Вариации по Яровому есть. Где, например, наш «Газпром»? Почему бы не притянуть туда газ? Мы же знаем, что проблема теплоснабжения существует не только в Яровом – она и в Камне есть, и в Славгороде. Насколько я знаю, рассматривается и такой вариант – тянуть газопровод, разговаривать с «Газпромом», заключать какой-то долгосрочный проект, давать определенные гарантии. Газификация помогла бы решить проблему отопления во многих населенных пунктах Алтайского края», – заметил Игорь Лузанов.

Он также рассказал, что СГК специализируется на крупных объектах и объектах генерации, а в таком небольшом городе, как Яровое, возможен отличный от обычной практики подход, и таковой рассматривается. Может оказаться, что более эффективным будет сделать на базе нынешней станции какую-то котельную, которая сможет отапливать город. Директор Алтайского филиала СГК выразил предположение, что инвестор, готовый решить проблему таким образом, найдется. По мнению Лузанова, электрогенерация на ТЭЦ Ярового нерентабельна, поскольку турбины вынуждены работать на розницу.

Какой собственник эффективнее?

Впрочем, он подчеркнул, что все это является пока лишь теоретическими моделями, поскольку в настоящий момент ТЭЦ Ярового находится в собственности частного лица. По поводу ее принадлежности идут судебные разбирательства и по их результатам возможны различные варианты событий, включая сохранение станции за нынешним собственником. Последний, по словам Лузанова, неоднократно заявлял, что хочет работать сам и это – его право. Об эффективности управления станцией ее собственником директор Алтайского филиала СГК судить отказался и не исключил возможности того, что владелец ТЭЦ «возьмет и поднимет станцию из руин за лето». Относительно МУПа он настроен более скептично.

«Всем известно, что эффективность управления в МУПе в разы хуже, чем в бизнесе, который специализируется на том или ином виде деятельности. Это понятно как белый день, а результаты – налицо. К сожалению, в России не развит рынок инвестиций в малое жилищно-коммунальное хозяйство. Потенциальных инвесторов немного, хотя ниша, конечно, очень большая, инструменты работы есть – это частно-государственное партнерство, «альтернативная котельная». Но где та прослойка бизнеса, который бы этим занимался? Поэтому мы и видим кругом и рядом МУПы – пережиток теплоснабжения, от которого надо уходить», – выразил мнение Игорь Лузанов.