В алтайских электричках нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции

Новости 29.04.2020 16:40 574

Во всех электропоездах пригородной компании «Алтай-Пригород» нанесена разметка для размещения пассажиров с соблюдением социальной дистанции. В пути следования контролеры-кассиры рекомендуют пассажирам занимать места не ближе 1,5 метров друг к другу.

Объявления о необходимости соблюдать социальную дистанцию размещены на дверях в вагонах, а также на вокзалах. Кроме этого на вокзале о необходимости соблюдения дистанции напоминают по громкой связи.

Как на деле осуществляется сохранение социальной дистанции не сообщается. Вероятно, выполнить рекомендацию в вагоне достаточно проблематично. Однако пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщает, что для соблюдения социальной дистанции между пассажирами увеличено количество вагонов в пригородных поездах, курсирующих по направлениям Барнаул – Ребриха, Барнаул – Алейская, Барнаул – Овчинниково, Барнаул – Бийск, Барнаул – Рубцовск.

Несмотря на снижение пассажиропотока, пригородное железнодорожное сообщение со всеми муниципальными районами Алтайского края, где ранее курсировали пригородные поезда, полностью сохранено.