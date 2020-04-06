Стало известно, сколько миллионов заработал ректорат АлтГУ за 2019 год

Новости 29.04.2020 15:30 668

Алтайский государственный университет опубликовал данные о доходах руководства опорного вуза за 2019 год. Согласно этим данным, зарплата ректора превышает среднюю по вузу примерно в 7,5 раз, а в целом ректорат получил свыше 14 млн рублей.

Интересно, что когда аналогичную новость разместил «Банкфакс», в комментариях появился вопрос, почему в списке отсутствует размер зарплаты [Дмитрия] Марьина (начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ – прим. ред.). Сам Дмитрий Марьин пояснил «Политсибру», что указывать доходы обязаны лишь члены ректората, а он в их число не входит.

В 2018 году Сергей Бочаров декларировал вдвое меньший годовой заработок. Вероятно, это связано с тем, что большую часть года он проработал завкафедрой экономики, предпринимательства и маркетинга МИЭМИС, а должность врио ректора занял позже и лишь в июне 2019 года избавился от приставки «врио».