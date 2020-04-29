Бизнесмены Алтайского края снова просят Виктора Томенко разрешить им работать

Новости 29.04.2020 14:45 1490

Сразу несколько руководителей компаний Алтайского края обратились к губернатору Виктору Томенко с письменным обращением, в котором попросили его разрешить возобновление работы общепита, парикмахерских и так далее. «Политсибру» располагает копией обращения.

Авторы письма утверждают, что им постоянно поступают обращения от предпринимателей по условиям предоставления поддержки в период нерабочих дней, а также предложения о недопущении массового банкротства и социальной напряженности, резкого спада экономики и непредсказуемости в будущем.

«С целью сокращения ущерба экономики края, и не нарушая эпидобстановку, просим расширить перечень видов деятельности, при условии реализации профилактических мер», - говорится в обращении.

Под документом подписались депутат АКЗС,председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Вайс, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и председатель алтайского отделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Сергей Лямин.

В числе предлагаемых к открытию видов деятельности оказались:

компании, осуществляющие вакцинацию; частные медцентры; общепит; стоматологические и офтальмологические кабинеты; лицензированные косметологи и массажисты; парикмахерские, салоны красоты, солярии; магазины по продаже авто- и мототранспорта, велосипедов; магазины одежды, обуви, детских товаров, мебели; торговые нестационарные объекты и магазины с товарами хозяйственно-бытового назначения; предприятия, оказывающие бытовые услуги населению; консалтинговые агентства (в области права и бухгалтерии); ломбарды и другие некредитные финансовые организации; кадровые агентства; а также те, кто ведет административно-хозяйственную вспомогательную деятельность; иные виды деятельности, кроме деятельности с массовым пребыванием людей.

Отметим, что обращение подобного формата в адрес губернатора уже не первое. Ранее, в начале апреля бизнес-сообщество просило у Виктора Томенко продлить налоговые каникулы для ИП до 2024 года, сделать налоговые послабления в виде отмены уплаты страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года, а также снизить налог на добавочную стоимость (НДС) до прежних 18% и другие требования.