Бизнесмены Алтайского края снова просят Виктора Томенко разрешить им работать

Сразу несколько руководителей компаний Алтайского края обратились к губернатору Виктору Томенко с письменным обращением, в котором попросили его разрешить возобновление работы общепита, парикмахерских и так далее. «Политсибру» располагает копией обращения.
Авторы письма утверждают, что им постоянно поступают обращения от предпринимателей по условиям предоставления поддержки в период нерабочих дней, а также предложения о недопущении массового банкротства и социальной напряженности, резкого спада экономики и непредсказуемости в будущем.
«С целью сокращения ущерба экономики края, и не нарушая эпидобстановку, просим расширить перечень видов деятельности, при условии реализации профилактических мер», - говорится в обращении.
Под документом подписались депутат АКЗС,председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Вайс, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и председатель алтайского отделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Сергей Лямин.
В числе предлагаемых к открытию видов деятельности оказались:
Отметим, что обращение подобного формата в адрес губернатора уже не первое. Ранее, в начале апреля бизнес-сообщество просило у Виктора Томенко продлить налоговые каникулы для ИП до 2024 года, сделать налоговые послабления в виде отмены уплаты страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года, а также снизить налог на добавочную стоимость (НДС) до прежних 18% и другие требования.
все просят преимуществ, и я тоже! со своей стороны обещаю, что мои аниматоры будут представлять медиков, сражающихся с ковидом, что соцактуально!
Алтайский край федерально бюджетное учреждение в июне ожидается полный развал зарплату не чем платить, работы нет , помощи тоже, сокращение рабочего времени вряд ли уже поможет