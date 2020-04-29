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Бизнесмены Алтайского края снова просят Виктора Томенко разрешить им работать

Новости
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Сразу несколько руководителей компаний Алтайского края обратились к губернатору Виктору Томенко с письменным обращением, в котором попросили его разрешить возобновление работы общепита, парикмахерских и так далее. «Политсибру» располагает копией обращения.

Авторы письма утверждают, что им постоянно поступают обращения от предпринимателей по условиям предоставления поддержки в период нерабочих дней, а также предложения о недопущении массового банкротства и социальной напряженности, резкого спада экономики и непредсказуемости в будущем.

«С целью сокращения ущерба экономики края, и не нарушая эпидобстановку, просим расширить перечень видов деятельности, при условии реализации профилактических мер», - говорится в обращении.

Под документом подписались депутат АКЗС,председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Вайс, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и председатель алтайского отделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Сергей Лямин.

В числе предлагаемых к открытию видов деятельности оказались:

  1. компании, осуществляющие вакцинацию;
  2. частные медцентры;
  3. общепит;
  4. стоматологические и офтальмологические кабинеты;
  5. лицензированные косметологи и массажисты;
  6. парикмахерские, салоны красоты, солярии;
  7. магазины по продаже авто- и мототранспорта, велосипедов;
  8. магазины одежды, обуви, детских товаров, мебели;
  9. торговые нестационарные объекты и магазины с товарами хозяйственно-бытового назначения;
  10.  предприятия, оказывающие бытовые услуги населению;
  11.  консалтинговые агентства (в области права и бухгалтерии);
  12.  ломбарды и другие некредитные финансовые организации;
  13.  кадровые агентства;
  14.  а также те, кто ведет административно-хозяйственную вспомогательную деятельность; иные виды деятельности, кроме деятельности с массовым пребыванием людей. 

Отметим, что обращение подобного формата в адрес губернатора уже не первое. Ранее, в начале апреля бизнес-сообщество просило у Виктора Томенко продлить налоговые каникулы для ИП до 2024 года, сделать налоговые послабления в виде отмены уплаты страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года, а также снизить налог на добавочную стоимость (НДС) до прежних 18% и другие требования.

Автор: Политсиб.ру

Фото: www.altairegion22.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (3)

1000

гость

Алтайский край федерально бюджетное учреждение в июне ожидается полный развал зарплату не чем платить, работы нет , помощи тоже, сокращение рабочего времени вряд ли уже поможет

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сергей
бессвязная речь - один из признаков заболевания
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сергей

все просят преимуществ, и я тоже! со своей стороны обещаю, что мои аниматоры будут представлять медиков, сражающихся с ковидом, что соцактуально!

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