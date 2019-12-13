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В Барнауле назначен новый начальник полиции

Новости
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В УМВД по Барнаулу представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Александр Майдоров.

Приказ о его назначении подписан сегодня, сообщили «Политсибру» в пресс-службе краевого главка. Прежний глава УМВД по Барнаулу Максим Гердт ушел на пенсию.

Майдорову 39 лет, более 20 лет он работает в органах внутренних дел, последние шесть лет был заместителем УМВД по городу.

На сайте городского УМВД о Майдорове пишут как об инициативном и грамотном руководителе, которого отличают требовательность и творческий подход к выполнению любых поставленных задач.

Справка «Политсибру»:

Майдоров Александр Сергеевич родился 12 сентября 1980 года в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай.

На службе в органах внутренних дел с 1997 года. В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, специальность "Юриспруденция".

Свой служебный путь начинал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Затем руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу.

С мая 2014 года по март 2020 года занимал должность заместителя начальника - начальника полиции УМВД России по городу Барнаулу. В апреле 2020 года назначен на должность начальника УМВД России по Барнаулу

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

неунывающий кгв

Александр Сергеевич! Примите сердечные поздравления с назначением ! Вы это заслужили.. Успехов, удач и быть по-прежнему человечным и справедливым!

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