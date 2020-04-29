Барнаул и ряд районов. Еще 24 заболевших COVID-19 выявлено в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб региона.
За последние сутки в крае было выявлено 24 инфицированных. Из них - семь человек в Барнауле, трое из Бийска, 10 человек в Змеиногорске и по одному в Новичихинском, Немецком районах и Камне-на Оби. Кроме того, первый случай обнаружен в Кулундинском районе.
Таким образом, по данным на среду, 29 апреля, в Алтайском крае 348 подтвержденных случаев коронавируса.
По последним данным, в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19.
О чем говорил президент на Совещании с губернаторами