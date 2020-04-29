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Барнаул и ряд районов. Еще 24 заболевших COVID-19 выявлено в Алтайском крае

Новости
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В Алтайском крае зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб региона.

За последние сутки в крае было выявлено 24 инфицированных. Из них - семь человек в Барнауле, трое из Бийска, 10 человек в Змеиногорске и по одному в Новичихинском, Немецком районах и Камне-на Оби. Кроме того, первый случай обнаружен в Кулундинском районе. 

Таким образом, по данным на среду, 29 апреля, в Алтайском крае 348 подтвержденных случаев коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: klyaksina.livejournal.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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