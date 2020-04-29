Рабочих «Алтайвагон», на фоне информации о массовых сокращениях, призывают не увольняться

Новости 29.04.2020 12:30 421

Газета «Факел», которая позиционирует себя как издание для рабочих, выступила с обращением к работникам предприятия «Алтайвагон». В обращении, издание призывает сотрудников предприятия «не поддаваться на уговоры» администрации, профсоюза и не увольняться по собственному желанию.

«В случае увольнения по собственному желанию работник лишается гарантий. Если все-таки увольняться “по-собственному” — то, только выторговав себе выходное пособие не меньшего размера, чем при сокращении», - говорится в издании.

Сами работники предприятия от беседы с «Политсибру» отказались.

Напомним, что ранее стало известно о намерении предприятия уволить порядка 500 человек. Информацию подтвердил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

«Предприятие за первый квартал выполнило план выпуска продукции, который составил более 5 млрд рублей. Заказы до июня есть. Руководство завода ведет переговоры с потенциальными заказчиками для того, чтобы без работы не остались и по второму полугодию», – объяснил Химочка.

Из ряда источников стало известно, что сократить могут гораздо больше. Цифра может вырасти до 1200 человек. Позже выяснилось, что соответствующая заявка уже подана в Минпром края. Речь идет о работниках в Новоалтайске и рубцовском филиале. Это связано с тем, что руководство не сможет получить новые заказы в связи с пандемией коронавируса в стране, из-за которой почти имеющихся 200 тысяч грузовых вагонов не востребованы. Отметим, что «Алтайвагон» включен в перечень системообразующих предприятий, которым положена государственная поддержка.

Кстати, ранее «Банкфакс» сообщал, что у предприятия было уже запланировано сокращение работников еще в феврале текущего года, однако официального уведомления не было в связи с готовящимися поправками в Конституцию — во избежании «неудобной ситуации в преддверии голосования».