Не все арендодатели Барнаула согласились понижать платежи

Новости 29.04.2020 11:15 282

9 арендаторов ТЦ «Лидер» обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой посодействовать в снижении арендной платы за простой в апреле и мае.

По словам арендаторов, арендодатель уведомил их о том, что платежи за апрель и май должны быть внесены в полном размере. В ответ предприниматели указывают на законодательную норму, согласно которой платежи должны обнуляться или уменьшаться в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности.

«Мы согласны разделить бремя платежей по содержанию торгового центра, но мы против того, чтобы на нас зарабатывали», – гласит текст обращения.

Многие арендодатели в Барнауле ранее достаточно лояльно отнеслись к вопросу снижения платы в период самоизоляции. Так, например, владелец обширных площадей во многих ТРЦ Алтайского края Евгений Ракшин пообещал обнулить арендную плату тем, кто закроет свои отделы на период действия ограничений.

Интересные данные приводит «Авито» по аренде жилой недвижимости. Согласно данным портала, каждый пятый арендодатель в России перевел аренду из посуточной в долгосрочную. Особенно это коснулось туристических регионов.