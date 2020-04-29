Директор спорткомплекса Обь не может заплатить зарплату 150 сотрудникам

Новости 29.04.2020 10:55 322

По словам Сергея Кашникова, банки не дают кредит на зарплату. В месяц необходимо около 3,5 миллиона рублей

Руководитель крупнейшего спорткомплекса края «Обь» Сергей Кашников признался ИА «Амител», что у него нет средств на выплату заработной платы за апрель 150 сотрудникам.

Бассейн не принимает посетителей уже больше месяца, за это время убытки составили 3,5 млн рублей. Практически все эти средства уходят на заработную плату. Кредиты на зарплату работникам банки не дают, так как предприятие бюджетное. Кашников надеется на помощь губернатора края Виктора Томенко и регионального Минспорта.

Законсервировать спортивный объект, по словам Кашникова, невозможно. Чтобы потом залить в чашу бассейна воду, необходимо около 500 тысяч рублей. Поэтому на работу регулярно выходят около 10 человек, которые следят за состоянием бассейна. Остальные вынуждены сидеть дома.

«С голоду пока не умерли, но близки к этому. Намерен обратиться за помощью к губернатору Виктору Томенко. У меня около 150 сотрудников. Им нужно платить зарплату. Президент дал поручение, а как его вообще выполнять? У нас была некая подушка безопасности благодаря хорошей прибыли в начале года, но и она уже закончилась. Если бы мы получили из бюджета региона 1,5 миллиона на аренду за апрель, а потом в августе спортсмены могли бы заниматься у нас бесплатно, например, это серьезно бы нам помогло», – сказал Сергей Кашников.

При этом он уверен, что и после снятия ограничительных мер кризис скажется на заработках бассейна – люди первым делом плавать не побегут. А спорткомплекс и без кризиса в последние годы еле сводил концы с концами.