Сенатор Белоусов отметил важность самообеспеченности регионов продовольствием

Новости 29.04.2020 10:15 476

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, находясь в Барнауле, в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Участники заседания обменялись мнениями о том, с какими вызовами столкнулась отрасль и каковы перспективы у отечественного сельского хозяйства в условиях новой экономической реальности.

Открывая мероприятие, Сергей Белоусов отметил, что сложившаяся обстановка с развитием пандемии и принимаемые во многих странах ограничительные меры накладывают свой отпечаток на работу большинства предприятий АПК, что несомненно сказывается на бесперебойной системе поставок продуктов питания. Это, в свою очередь, может привести не только к росту цен на продовольствие, но и в целом по мнению Всемирной продовольственной организации ООН (ФАО) создать реальную угрозу продовольственной безопасности и полноценному питанию населения.

По мнению сенатора сегодняшняя ситуация – очередной повод задуматься о том, как важно сохранить высокий уровень самообеспеченности продовольствием на местах, в каждом отдельно взятом субъекте страны. Тут очень важна поддержка локальных производств и местных производителей органики.

«После повсеместного ажиотажа связанного со скупкой продовольствия, спрос на продукцию выращенную своими руками будет только расти, как и на органическую продукцию, выращенную без использования пестицидов и химикатов, более экологичную и полезную для здоровья. С этой точки зрения органическое сельское хозяйство стоит рассматривать как прогрессивное направление в структуре занятости сельского населения, когда потенциал личных подсобных хозяйств, малых фермерских предприятий может быть с успехом использован для развития органического производства», – считает Сергей Белоусов.

К сожалению, отметил парламентарий, эпидемиологическая обстановка негативно отразилась на деятельности большинства предприятий, сертификация органических хозяйств идёт не такими темпами как ожидалось, единый реестр производителей органической продукции почти не пополняется. Однако, именно сейчас, по его словам, в условиях сложившейся турбулентности, важно сверить часы, определить основные точки роста российской органики в структуре глобального рынка. И конечно, объединив усилия с европейскими коллегами, продолжить движение по намеченному курсу взаимопризнания отраслевых стандартов и подходов к сертификации органических производств.

Сенатор поблагодарил немецких экспертов за представленный опыт Германии в деле развития органического сельского хозяйства и позитивно отозвался о работе российских коллег в части продолжающейся работы по разработке необходимых стандартов, в том числе, по дикоросам, а также реализуемых программах обучения на базе уже сертифицированных органических хозяйств.

В работе видеоконференции приняли участие представители проекта «Германо-российский аграрно-политический диалог», Министерства сельского хозяйства России, АНО «Роскачество», отраслевых союзов и профильные эксперты.