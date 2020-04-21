Как будет организовано завершение учебного года на Алтае

Новости 29.04.2020 9:50 927

Замглавы Минобра Алтайского края Лариса Терновая рассказала, как будет организован учебный процесс в школах в мае.

«Удаленное обучение продлится до 15 мая, сам же учебный год для учащихся 1-8 классов завершится 22 мая, ученики 9 и 11 классов будут учиться и получать консультации до 8 июня, и далее выходят до 31 июля на ОГЭ и ЕГЭ. Десятиклассники с 25 по 29 мая пройдут военные сборы, о формате проведения будет сообщено дополнительно», – пояснила чиновница.

Что касается занятий 6-8 мая, то каждый родитель принимает решение самостоятельно, будет ли его ребенок учиться в эти три дня. При этом, родители обязаны любым удобным способом оповестить классного руководителя, если решат освободить школьника от занятий.

В колледжах и в техникумах, подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края продолжится дистанционное обучение. Так же – в удаленном режиме будет продолжена подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации.