Владимир Путин рассказал, когда начнется выход из режимов ограничений

Новости 29.04.2020 9:00 1170

Президент Владимир Путин дал поручение Правительству, Роспотребнадзору к 5 мая, подготовить для регионов рекомендации и критерии, а также параметры поэтапного выхода из режимов ограничений начиная с 12 мая. При этом должна учитываться текущая эпидемиологическая ситуация и устойчивые прогнозы.

При этом губернаторам, как и прежде предоставляется «пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов».

«В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений», - пояснил Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции 28 апреля.

Он также поручил Правительству страны разработать новый очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Кроме того, он также объявил о начале подготовки на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Известно, что эта мера уже получила оптимистичные оценки со стороны граждан страны.