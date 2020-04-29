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Владимир Путин продлил ограничительные меры до 11 мая

Новости
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Президент Владимир Путин подписал Указ  о продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции

Документ устанавливает с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Также президент поручил действие Указа президента о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, подписанного 2 апреля.

Также документ определяет перечень организаций, на которые не распространяется действие документа. Это непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости и тд.

Также работать предстоит государственным органам всех уровней и СМИ.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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