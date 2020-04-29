Владимир Путин продлил ограничительные меры до 11 мая

Президент Владимир Путин подписал Указ о продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции
Документ устанавливает с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Также президент поручил действие Указа президента о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, подписанного 2 апреля.
Также документ определяет перечень организаций, на которые не распространяется действие документа. Это непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости и тд.
Также работать предстоит государственным органам всех уровней и СМИ.