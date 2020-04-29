Школьники и их родители могут получить психологическую помощь в режиме самоизоляции

Фонд Андрея Мельниченко запустил горячую линию психологической поддержки для школьников и их родителей в условиях самоизоляции и борьбы с коронавирусной инфекцией. Консультации проводят психологи Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ имени И.И. Ползунова. Центр работает при поддержке СГК.
Находясь в режиме самоизоляции или карантина, школьники часто испытывают психологический дискомфорт. Это может быть усталость от круглосуточного нахождения в замкнутом пространстве и нежелание погружаться в учебу, семейные конфликты и тревога за будущее.
Горячая линия доступна в режиме телефонных консультаций, смс и видеозвонков и является абсолютно бесплатной.
Консультационную помощь школьникам и их родителям окажут Дарья Чуйко, педагог-психолог первой категории, и Наталья Сигарева, педагог-психолог высшей категории. Подробности в официальном сообществе Фонда ВКонтакте.