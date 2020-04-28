Две улицы Барнаула назовут именами Героев Великой Отечественной Войны

Новости 28.04.2020 18:15 1729

В преддверии дня 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, глава администрации Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, согласно которому две барнаульские улицы получат имена Героев Советского Союза: Козина Нестора Дмитриевича и Левина Григория Михайловича.

Как улицы получили имена Героев

В культурологическую комиссию при администрации Барнаула обратилось местное городское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В обращении содержалась просьба о присвоении новым улицам города имен советских военачальников: Героев Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича и Левина Григория Михайловича. Их биографии тесно связаны с подвигами воинов-сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны и послевоенной, мирной жизнью в столице Алтайского края. По итогам рассмотрения обращения, культурологическая комиссия приняла решение рекомендовать барнаульской администрации его удовлетворить.

Рекомендация комиссии была направлена в комитет по строительству, архитектуре и развитию города для подготовки соответствующего постановления. Его председатель Дмитрий Аристов рассказал, что вопрос присвоения фамилий знаменитых земляков новым улицам в квартале перспективной застройки на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной рассмотрен и решен положительно.

«К настоящему моменту выполнен пока лишь проект планировки обозначенного участка, нанесена улично-дорожная сеть. При этом, в обновленный Классификатор наименований элементов улично-дорожной сети Барнаула эти названия уже внесены. Поэтому, теперь в разрешительных документах на строительство будут указаны улицы, носящие имена людей, в том числе героев минувшей войны, которым мы обязаны жизнью», – отметил Дмитрий Аристов.

Чем прославились Нестор Козин и Григорий Левин

Нестор Козин

Нестор Дмитриевич Козин родился 19 декабря 1902 года в деревне Бурково Татарского района Новосибирской области в бедной крестьянской семье. В 1922 году он был призван в Красную Армию, 1924 году стал курсантом полковой школы младших командиров, затем назначен на должность командира отделения. В 1929 году окончил Омское пехотное училище им. М.Ф. Фрунзе.

Боевое крещение Козин принял 16 июля 1941 года в битве под Ельней. С 24 августа 1941 года он командовал 85-м стрелковым полком 100-й ордена Ленина дивизии. За массовый героизм личного состава 18 сентября 1941 года дивизия была преобразована в 1-ю гвардейскую стрелковую, полк стал 2-м гвардейским стрелковым, а Нестор Козин был награждён орденом Ленина. В декабре 1941 года полк участвовал в контрнаступлении под Москвой. В апреле 1942 года подполковник Козин назначен на должность командира 8-й мотострелковой дивизии войск НКВД, дислоцировавшейся на Юго-Западном фронте в районе Воронежа, которая в июне 1942 года была преобразована в 63-ю стрелковую дивизию. 27 ноября 1942 года приказом Народного комиссара обороны СССР 63-я стрелковая дивизия за проявленный героизм при Сталинградской битве была переименована в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а ее командир Нестор Козин был награжден орденом Суворова 2 степени. До февраля 1943 года дивизия принимала участие в ликвидации окруженной 6-й армии противника в Сталинграде.

Весной 1945 года дивизия Козина, получившего к тому времени звание генерал-майора, форсировала Одер в районе Берлинхена, преодолела три оборонительных рубежа и утром 21 апреля первой вошла в Берлин. С 22 апреля по 2 мая дивизия освободила 120 кварталов города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленную при этом отвагу, гвардии генерал-майору Нестору Дмитриевичу Козину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1955 году Козин переехал в Барнаул, а в 1970 году получил звание его почетного гражданина. До последних дней жизни Нестор Козин вел активную общественную деятельность, в том числе, по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Часто посещал барнаульскую школу №48, где расположен музей дивизии, которой он командовал. С 2005 года школе присвоено его имя.

Умер 11 февраля 1993 года, похоронен на Власихинском кладбище.

Григорий Левин

Григорий Михайлович Левин родился в селе Анцирь Красноярского края в 1902 году. В Красной Армии служил с июля 1941 года.

20 апреля 1945 года, командуя 109-м гвардейским стрелковым полком гвардии полковник Григорий Левин организовал блестящую операцию по форсированию реки Одер, захватил плацдарм на другом берегу и на протяжении суток отразил 26 вражеских контратак, выиграв время для ввода в прорыв подвижной группы армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Григорию Михайловичу Левину присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны Левин продолжил службу в Советской Армии. В 1954 году он был уволен в запас. Проживал в Чирчике, затем в Барнауле, руководил Алтайским краевым ДОСААФ.

Также комиссия рассмотрела предложение об увековечивании памяти еще двоих известных земляков. Один из них – Почетный гражданин Алтайского края и города Барнаула Мельников Анатолий Иванович, внесший значительный личный вклад в социальное, экономическое и культурное развитие Алтайского края. В числе прочего, он участвовал в разработке Генерального плана и плана газификации Барнаула. Второй – бывший глава Администрации Алтайского края, заслуженный артист Российской Федерации Евдокимов Михаил Сергеевич. Песня Михаила Евдокимова «Алтай» является неофициальным гимном Алтайского края.